Disneyland riapre, ma è subito polemica sull'installazione diseducativa (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo oltre 13 mesi di chiusura forzata a causa della pandemia di Covid, il Parco di divertimento di Disneyland ha riaperto al pubblico ma è subito scoppiata la polemica su una delle installazioni. In molti, infatti, hanno giudicato di cattivo gusto il nuovo finale ideato per 'Snow White's Scary Adventure', un'attrazione ispirata alla fiaba di Biancaneve e i Sette Nani di tipo dark ride. Disneyland ha scelto di inserire nel finale del viaggio una delle scene più iconiche del film di animazione, ovvero il "bacio dell'eterno amore" che il Principe dà a Biancaneve mentre quest'ultima dorme, sostituendo la scena della morte della regina Grimilde, presente invece nella prima versione del percorso al buio. Le polemiche sull'attrazione a Disneyland Ed è stato proprio quel bacio a scatenare ...

