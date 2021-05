Milan | Piccinini | “Donnarumma deve giocare contro la Juventus”

notizie_milan : Verso Juve-Milan, Piccinini: “Donnarumma è sempre decisivo” - MCalcioNews : Juve-Milan, Piccinini:”Donnarumma decisivo, deve giocare” - notizie_milan : Piccinini: “Paratici recidivo, servono provvedimenti” - sportli26181512 : Piccinini: 'La situazione intorno a Donnarumma è pesante ma contro la Juve deve giocare lui': Il noto giornalista S… - MilanWorldForum : Bergomi e Piccinini sul caso Donnarumma e sul Milan QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Piccinini

...sempre in lotta per i play off il Sassuolo che dopo 2 pareggi consecutivi contro Lazio eha ... Vitale; Saccani, Flamingo,, Pieragnolo; Artioli, Marginean, Mercati; Barani, Samele, ...In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Sandro, Paolo Di Canio e ... con tre anticipi: Verona - Spezia alle 15:00, Crotone - Inter alle 18:00 e- Benevento alle ...Intervenuto a Sky Sport, Sandro Piccinini ha commentato così il teatrino di Paratici in Udinese-Juventus: "È un atteggiamento molto italiano e non va bene. Non mi piace che ...Il noto giornalista Sandro Piccinini, dagli studi di Sky, ha commentato la vicenda legata al rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan e le voci sull'interesse della Juventus: ...