LIVE Atletica, World Relays in DIRETTA: ITALIA D’ORO NELLA 4×400 MISTA E 4X100 DONNE!!! 4×100 uomini d’argento nonostante gli errori (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di Atletica leggera, grazie per averci seguito e buona serata! 20.51: Il riepilogo della serata. ITALIA oro NELLA 4×400 MISTA, seconda NELLA 4×100 maschile, con un paio di errori gravissimi, oro NELLA 4×100 femminile, quinta NELLA 4×400 femminile e quarta NELLA 4×400 maschile. Davvero molto bene la squadra ITALIAna 20.49: L’ITALIA, con due ori e un argento, ha chiuso al secondo posto nel medagliere di questa edizione del World Relays alle spalle dei ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare dileggera, grazie per averci seguito e buona serata! 20.51: Il riepilogo della serata.oro, secondamaschile, con un paio digravissimi, orofemminile, quintafemminile e quartamaschile. Davvero molto bene la squadrana 20.49: L’, con due ori e un argento, ha chiuso al secondo posto nel medagliere di questa edizione delalle spalle dei ...

infoitsport : LIVE Atletica, World Relays in DIRETTA: la 4x100 di Tortu e Jacobs si gioca l'oro! - zazoomblog : LIVE Atletica World Relays in DIRETTA: la 4×100 di Tortu e Jacobs si gioca l’oro! - #Atletica #World #Relays… - zazoomblog : LIVE Atletica World Relays in DIRETTA: la 4×100 di Tortu e Jacobs sogna una medaglia! - #Atletica #World #Relays… - infoitsport : LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4x100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4x400 femminile e mist… - infoitsport : LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: 4x100 maschile a Tokyo! Alle Olimpiadi anche la 4x400 femminile -