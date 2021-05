Scontro Letta-Salvini | il segretario del Pd | «Ogni giorno ce n’è una Ha messo un piede fuori dal governo»

(Di sabato 1 maggio 2021)? Un «irresponsabile» con «undalla maggioranza». Che fa «traballare il» e mette nei guai l’Italia con i suoi appelli a non seguire le misure restrittive anti Coronavirus. Ildel Partito Democratico Enricoè tornato ad esporsi contro Matteo, che nelle ultime settimane sta forzando la mano sulle dichiarazioni aperturiste. «ha parlato più del coprifuoco alle 23 che del Piano di ripresa e resilienza da oltre 200 miliardi», ha detto in un’intervista a La Stampa Enrico. Ma se Mario Draghi deciderà di dargli troppa corda e se i prossimi giorni saranno «gestiti irresponsabilmente», persi tornerà a chiudere già a fine maggio. «...

mariano_perini : RT @P_M_1960: Prosegue lo scontro tra Letta e Salvini. Letta gli italiani dice: siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l'esta… - Dany7071 : @Rinaldi_euro Letta da quando è stato messo al posto di Zinga, non ha fatto altro che cercare lo scontro, forse no… - siwel44it : RT @P_M_1960: Prosegue lo scontro tra Letta e Salvini. Letta gli italiani dice: siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l'esta… - reginafiordelis : RT @P_M_1960: Prosegue lo scontro tra Letta e Salvini. Letta gli italiani dice: siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l'esta… - adatorelli : RT @P_M_1960: Prosegue lo scontro tra Letta e Salvini. Letta gli italiani dice: siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l'esta… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Letta

Ma può davvero bastare fare questo? Ecco che arriva la seconda parte del piano strategico pensato da: "Dopo dieci anni di fuga di giovani dall'Italia, si faccia una detassazione delle nuove ...130.000 firme a dispiacere diche teme il pericolosissimo sito: http://legaonline.it/...democratico e il leader leghista è solo l'ultimo segnale delle tensioni nella maggioranza e dello...Il leader del Pd attacca il leghista: “Pensa più al coprifuoco alle 23 che al Piano per il futuro dell'Italia” ...Scontri in piazza Castello a Torino quando un gruppo di manifestanti - antagonisti, No Tav, sindacati di base - ha cercato di dirigersi verso il municipio. Le forze dell'ordine li fermati con una cari ...