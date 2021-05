Il Volo del jazz: dal 15 maggio a Sacile 5 grandi stelle del jazz (Di sabato 1 maggio 2021) La grande musica dal vivo è pronta a spiegare nuovamente le ali con “Il Volo del jazz”, il festival di Circolo Controtempo che tornerà dal 15 maggio 2021, nel teatro Zancanaro di Sacile, recuperando cinque concerti dell’edizione 2020, la sedicesima, costretta alla sospensione nell’ottobre scorso, subito dopo il debutto con la doppia esibizione di Stefano Bollani. “Ripartiamo innanzitutto in assoluta sicurezza e con prudenza – sottolinea la presidente Paola Martini – sapendo che c’è un grande desiderio di tornare all’ascolto dal vivo. E ripartiamo anche per rimettere in moto il comparto dei lavoratori della cultura, che è fermo da un anno. Offriremo al pubblico cinque occasioni per ascoltare e vedere alcune fra le punte di diamante del jazz italiano – prosegue – e due ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 maggio 2021) La grande musica dal vivo è pronta a spiegare nuovamente le ali con “Ildel”, il festival di Circolo Controtempo che tornerà dal 152021, nel teatro Zancanaro di, recuperando cinque concerti dell’edizione 2020, la sedicesima, costretta alla sospensione nell’ottobre scorso, subito dopo il debutto con la doppia esibizione di Stefano Bollani. “Ripartiamo innanzitutto in assoluta sicurezza e con prudenza – sottolinea la presidente Paola Martini – sapendo che c’è un grande desiderio di tornare all’ascolto dal vivo. E ripartiamo anche per rimettere in moto il comparto dei lavoratori della cultura, che è fermo da un anno. Offriremo al pubblico cinque occasioni per ascoltare e vedere alcune fra le punte di diamante delitaliano – prosegue – e due ...

