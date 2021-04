Isola | Elettra Lamborghini contro una concorrente | “Finalmente fuori”

(Di venerdì 30 aprile 2021)non ha peli sulla lingua e in diretta all’dei famosi non perde occasione di dire la sua, a volte però esageraè stata una scoperta per molti telespettatori che attraverso l’dei famosi la stanno conoscendo sotto altri punti di vista. La cantante da vera opinionista non si lascia scappare L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Guarda Elettra, si è tolto la camicia! ?? @ElettraLambo #Isola - QueenGS__ : RT @BenedettoC8: Mi fa ridere chi ancora continua a parlare di share addossando la colpa a Giulia, Tommaso, Elettra, Cecilia o chiunque sia… - SusiBallabio78 : RT @BenedettoC8: Mi fa ridere chi ancora continua a parlare di share addossando la colpa a Giulia, Tommaso, Elettra, Cecilia o chiunque sia… - BenedettoC8 : Mi fa ridere chi ancora continua a parlare di share addossando la colpa a Giulia, Tommaso, Elettra, Cecilia o chiun… - _BlueLights_ : @MartyConLaY @austerix22 adesso in maniera oggettiva se ci fossero stati come opiniosti Dayane-Tommaso-Elettra o an… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Elettra

Su Canale 5 la nuova puntata de l''dei famosi', con Ilary Blasi alla conduzione,Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi opinionisti e Rosolino inviato in Honduras, ha riscosso 2,871 ...... l'dei Famosi insiste ancora con Cecilia e Ignazio coinvolgendoli in giochini di affinità ... Insieme ai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi edLamborghini, la puntata del 29 ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di giovedì 29 aprile, caratterizzata in prime time da un nuovo appuntamento con l' Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Bla ...L’ isola dei famosi 2021 non funziona. E come detto già settimane fa i problemi sono diversi. Il cast, che non ha regalato praticamente nulla, se non scene di grande disagio al pubblico a casa. E quan ...