Allenamento hiit | cos' è e quali sono i benefici

Se hai poco tempo a disposizione e vuoi tenerti in forma, l'Allenamento hiit fa al caso tuo. L'acronimo sta per High Intensity Interval Training: è un metodo di Allenamento cardiofitness che alterna brevi fasi di esercizio anaerobico e intenso a fasi di recupero attivo attraverso l'attività aerobica meno intensa, nello stesso esercizio. E funziona davvero, secondo un'indagine della Physiological Society. I ricercatori, che hanno analizzato oltre 10 anni di studi sull'argomento, hanno concluso che 15 minuti di hiit alla settimana - se eseguito correttamente - conducono a un miglioramento della forma fisica «comparabile» a quello che si otterrebbe seguendo le linee guida ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo l'Oms, gli adulti dovrebbero fare tra 150 e 300 minuti di esercizio moderato o tra 75 e ...

