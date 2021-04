Qual è l’ora più produttiva per lavorare? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono quelli che lavorano meglio la mattina presto e quelli invece che sono carichi solo verso la fine della giornata o addirittura di notte. Tim Cook si sveglia ogni mattina alle 3:45, alternando lavoro e palestra; quasi un’ora dopo si sveglia la ex First Lady Michelle Obama, per allenarsi, alle 3:30 si sveglia Sergio Marchionne, CEO di Fiat Chrysler. Moltissime persone di successo scelgono di svegliarsi molto presto, ma qual è l’ora più produttiva per lavorare? Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci sono quelli che lavorano meglio la mattina presto e quelli invece che sono carichi solo verso la fine della giornata o addirittura di notte. Tim Cook si sveglia ogni mattina alle 3:45, alternando lavoro e palestra; quasi un’ora dopo si sveglia la ex First Lady Michelle Obama, per allenarsi, alle 3:30 si sveglia Sergio Marchionne, CEO di Fiat Chrysler. Moltissime persone di successo scelgono di svegliarsi molto presto, ma qual è l’ora più produttiva per lavorare?

Advertising

MarilV16 : alllooooooora, qual è la differenza con l'altra volta? che ora frequenta una persona e deve darsi un contegno per non offenderla - elsayedelgendy3 : ???? Qual è il prossimo ?? Ministro arrivato in bicicletta?????????? Poi ha lavorato per lasciare l'Unione Europea Ora… - MildredFC : @BikeMi mia app è bloccata da mezz'ora con questo schermo. Ma non è stato possibile prelevare la bici questa mattin… - mikgentile : Di morte si vive Qual è l’ultima parola? Quella che stride quella che genera il cedimento. Umanità! Totale, senza… - JoeWolve : @brocchimassimi1 @AntonioIuffredo @lageloni Temo che per te la politica sia più tifo che altro, ma quello va bene a… -

Ultime Notizie dalla rete : Qual l’ora Qual è l ora più produttiva per lavorare? Vanity Fair Italia