(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGruppi più ampi, di 25 persone ogni 10 minuti, tolleranza di mezz’ora sull’orario di acquisto del biglietto per arrivare alla sommità con calma, guide vulcanologiche gratuite per illustrare le meraviglie del. E’ così che l’Ente Parco Nazionale delrilancia leal grandel vulcano che domina il Golfo di Napoli. Il sito aveva già aperto dallo scorso mercoledì con maggiori restrizioni covid e già il 25 aprile aveva accolto circa 300 persone, ma ora si prepara ad abbracciare più visitatori “per adesso campani in attesa del ritorno dei turisti stranieri che costituiscirca il 70-80% dei nostro ospiti”, spiega il presidente dell’Ente Agostino Casillo. Intanto ilsi prepara ad accogliere i visitatori nel week end del primo ...

Advertising

anteprima24 : ** Vesuvio: più capienza e controlli, rilancio visite al cono ** - maovel70 : RT @Sebastian023456: Pompei era una città dell'antica Roma, nella regione Campania. I resti più antichi trovati nella città risalgono al IX… - AnonimoQuadraro : Via @liberementi_lib Federico e Susy hanno 13 anni, il profumo della libertà tra i capelli, sogni pieni di coragg… - TuppenceB2 : RT @____SiRvia: 'E mò che sta là sopra, davanti a lei ci sta tutta la città: i tetti delle case con quel rosso di sangue che pare vivo. Spa… - catsmother01 : RT @Sebastian023456: Pompei era una città dell'antica Roma, nella regione Campania. I resti più antichi trovati nella città risalgono al IX… -

Ultime Notizie dalla rete : Vesuvio più

Il Mattino

...di viaggiatori di circa 800 mila persone che interesserebbe in maniera diretta la fermata... non riuscirebbero a sostenere; l'area metropolitana di Napoli, ladensamente popolata d'Europa, ...Dopo i 50enni arriverà il turno dei 40enni, poi dei 30enni e via via verso ilpiccolo della città.