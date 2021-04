Prologo Romandia 2021 | dominio Ineos e Dennis

(Di mercoledì 28 aprile 2021) È un assolo del teamGrenadiers ilche prevedeva partenza e arrivo ad Oron lungo un percorso di 4 chilometri. Grande prova di Rohan, il quale ha vinto la tappa e ha conquistato la maglia di leader con il superbo tempo di 5’27”. L’australiano ha battuto di ben 8 secondi il capitano della squadra britannica, Geraint Thomas. In terza posizione si è piazzato un altro uomo, ovvero Richie Porte. Ha deluso le attese invece l’italiano Filippo Ganna, specialista delle cronometro, il quale si è dovuto accontentare del nono posto, penalizzato dall’ultimo chilometro in salita. Buona invece la prestazione dell’azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quickestep) che ha concluso proprio alle spalle di Ganna. Il...

Ieri il ciclista che corre per l' Uae Team Emirates ha affrontato il prologo di 4,05 chilometri, lungo le strade di Oron, della sei giorni, in scena in Romandia, la parte francofona della Svizzera. Il 30enne di Alzano Lombardo ha chiuso la propria prova in nona posizione, distante diciassette secondi dall'australiano Rohan Dennis. Bordighera. Continua l'avventura del bordigotto Oliviero Troia al Tour de Romandie. Ieri il ciclista che corre per l' Uae Team Emirates ha affrontato il prologo di 4,05 chilometri, lungo le strade di Oron.