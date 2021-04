Governo | Salvini | da dentro cambi le cose | da fuori ti agiti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Governo Salvini

"Abbiamo fatto una scelta diperchè le cose si cambiano da dentro: se sei fuori, ti agiti ma non cambi niente". Lo afferma la leader della Lega, Matteo, intervenendo al Festival del lavoro. .'Noi abbiamo fatto una scelta diperché le cose le cambi da dentro. Se sei dentro un ufficio, se sei dentro una stanza, un ... Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, durante la sua ...(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 Noi diamo la fiducia a Draghi. Speranza non lo stimo ma noi lavoriamo da dentro per migliorare i documenti come il Pnrr che è migliorato rispetto a quello ...Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a raccogliere, in questo momento siamo a 98.265, fantastico), il governo si impegna a rivedere già a ...