Diletta Leotta | accusata di aver tradito Can Yaman | sbotta su Instagram

Advertising

VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - repubblica : Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stanca, basta falsità sul mio conto' - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - ontoxy : RT @cmdotcom: Un cappuccino con Sconcerti: conosco #DilettaLeotta, mi ha stupito quello sfogo. Il suo primo pensiero non sono gli uomini...… - OpenGDB : Avvisare quella cazzofriendly di Diletta Leotta che il gossip spazzatura esiste anche per i maschietti VIP, detti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Dopo essere stata accusata di aver tradito Can Yaman con un altro uomo, finendo in pasto alle copertine dei giornali scandalistici,dice basta. La giornalista sportiva pubblica su Instagram un post fiume chiedendo di essere rispettata, e parlando anche della sua storia d'amore con il protagonista di Daydreamer . ...Commenta per primo Sono rimasto colpito dalla reazione diai gossip: non sto a giudicare la legittimità del pettegolezzo, se esiste da sempre avrà una sua ragione . Questa non dà diritto a nessuno di sorvegliare e inseguire chi non desidera ...Can Yaman e Diletta Leotta sono stati difesi a spada tratta dal fratello della bellissima conduttrice tv sportiva, Mirko Manola.È facile immaginare quanto alla lunga tutto questo possa minare profondamente i nervi e portare le persone al limite massimo. LEGGI ANCHE -> “Beato chi scarta questo confetto” Sara Croce, l’uscita dal ...