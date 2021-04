Caso Martina Rossi, i genitori: “I due condannati potranno continuare a vivere, nostra figlia no” (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – “I giudici hanno riconosciuto che nostra figlia è stata ammazzata, non è morta per un gioco”. Così all’Adnkronos i genitori di Martina Rossi, Bruno Rossi e Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Marito e moglie quando il presidente del collegio, Alessandro Nencini, ha pronunciato il . Sottolineando: “I due condannati potranno continuare a vivere, nostra figlia no”.“Il nostro stato d’animo è sopra il cielo: con questa sentenza ci sembra di aver recuperato l’affetto di nostra figlia, la sentiamo di nuovo al nostro fianco. La nostra lunga battaglia lunga dieci anni ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – “I giudici hanno riconosciuto cheè stata ammazzata, non è morta per un gioco”. Così all’Adnkronos idi, Brunoe Franca Murialdo, dopo aver assistito alla lettura della sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Marito e moglie quando il presidente del collegio, Alessandro Nencini, ha pronunciato il . Sottolineando: “I dueno”.“Il nostro stato d’animo è sopra il cielo: con questa sentenza ci sembra di aver recuperato l’affetto di, la sentiamo di nuovo al nostro fianco. Lalunga battaglia lunga dieci anni ...

