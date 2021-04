Conte “I ministri della Lega scelgano tra Governo e propaganda” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Governare in tempi di pandemia è una responsabilità dura, durissima. Si è costretti a intervenire con misure limitative di alcune pur fondamentali libertà costituzionali, a chiedere grandi sacrifici ai propri connazionali. Posso garantirvi che si tratta di scelte difficili, anzi difficilissime. Ma la responsabilità di Governo impone di tutelare la salute dei cittadini oltrechè di preservare il tessuto economico e sociale. E talvolta tutto questo si traduce in scelte a primo giudizio impopolari, poco adatte a chi in tempi di pandemia preferisce guardare alle tabelle dei consensi”. Lo scrive su Facebook l'ex premier Giuseppe Conte.“Una forza politica è libera di scegliere la via più comoda dell'opposizione, sperando di riuscire a intercettare il diffuso malContento delle tante famiglie e imprese che stanno affrontando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Governare in tempi di pandemia è una responsabilità dura, durissima. Si è costretti a intervenire con misure limitative di alcune pur fondamentali libertà costituzionali, a chiedere grandi sacrifici ai propri connazionali. Posso garantirvi che si tratta di scelte difficili, anzi difficilissime. Ma la responsabilità diimpone di tutelare la salute dei cittadini oltrechè di preservare il tessuto economico e sociale. E talvolta tutto questo si traduce in scelte a primo giudizio impopolari, poco adatte a chi in tempi di pandemia preferisce guardare alle tabelle dei consensi”. Lo scrive su Facebook l'ex premier Giuseppe.“Una forza politica è libera di scegliere la via più comoda dell'opposizione, sperando di riuscire a intercettare il diffuso malnto delle tante famiglie e imprese che stanno affrontando ...

