Advertising

PresenzaMariam : RT @RelazioneDio: ll commento al #Vangelo di p. Gaetano Piccolo sj @cajetanusparvus, insieme ai canti gregoriani nella IV Domenica di Pasqu… - KattInForma : Vangelo di domenica 25 aprile: riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video - CaritasSassari : 'Il #BuonPastore offre la sua vita' Commento #vangelo di oggi #domenica #25aprile - FilomenaGallo55 : RT @PaoloCurtaz: Dio è la fonte dell’amore che riversa. @PaoloCurtaz ?? Commento completo al #vangelodelladomenica > - TradizioniBarce : Vangelo e Liturgia della Domenica - 25 aprile 2021 IV DOMENICA DI PASQUA ?? Link ? -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica

ATNews

E noi capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma nel suo rapporto bello con il gregge, espresso con un verbo alto che iloggi rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non domando,...Il verbo "conoscere", che ritorna quattro volte in questa pagina di, è molto di più di una ... Ladel "buon pastore" ci invita ad allargare lo sguardo a quanti sono in cerca di una ...Noi dobbiamo avere la capacità di entrare in relazione con Dio, e poi chiedere. La preghiera dovrebbe essere un atto di ringraziamento a Dio.Liturgia della IV Domenica di Pasqua. Memoria di san Marco: divise con Barnaba e Paolo, e poi con Pietro, l'impegno per testimoniare e predicare il Vangelo. È l'autore del primo Vangelo scritto. Ascol ...