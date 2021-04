Serie A, oggi si conclude la 33a giornata. Il programma (Di lunedì 26 aprile 2021) oggi si conclude la 33a giornata di Serie A con i due posticipi del lunedì. Il programma: Torino-Napoli ore 18:30 Lazio-Milan ore 20:45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021)sila 33adiA con i due posticipi del lunedì. Il: Torino-Napoli ore 18:30 Lazio-Milan ore 20:45 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

giuliainnocenzi : Sapete perché la Lega si batte contro l’inserimento in Costituzione della protezione degli animali? Perché a quel p… - borghi_claudio : Non parlo mai di calcio ma il Como da oggi è in serie B. Dopo un fallimento è un miracolo. Macchine e clacson per il lago. - SkySport : FIORENTINA ?? JUVENTUS ?? Serie A - 33^ Giornata ?? Oggi dalle 15.00 su Sky Sport ? ? Dybala in vantaggio su Morata Pr… - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Lunedì 26 aprile 2021: posticipi di Serie A in primo piano - anna1736847613 : RT @_portamivia_: La serie è e sarà sempre una delle più valide in circolazione negli ultimi anni. Oggi non perde valore ai miei occhi né a… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Il destino crudele perseguita Edipo: il libro in edicola con il "Corriere" Che cos'è il destino per lo psicologo oggi? Lo capiamo osservando lo sforzo enorme che impieghiamo ... Il quarto volume della serie "Grandi Miti Greci" va in edicola martedì 4 maggio: Apollo , a cura di ...

Recovery, parte il piano da 222 miliardi. Entro giugno il verdetto Ue Oggi il premier Mario Draghi lo illustrerà alla Camera, domani al Senato. Le Camere daranno via ... Il Piano include una serie di riforme strutturali tese a migliorare la capacità di spesa: pubblica ...

Serie A, Inter: scudetto a un passo. Atalanta-Bologna 5-0. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Come saranno i giornali nel futuro? Il «Corriere» compie 145 anni e prova a immaginare l’informazione che verrà. Con un inserto speciale, tre giorni di approfondimenti online, eventi in streaming ...

Serie A, Atalanta-Bologna: la rabbia di Sinisa Mihajlovic Brutta sconfitta per il Bologna di Mihajlovic, che polemizza con la classe arbitrale ma, da signore, si complimenti e spreca elogi per la Dea di Gasperini.

Che cos'è il destino per lo psicologo? Lo capiamo osservando lo sforzo enorme che impieghiamo ... Il quarto volume della"Grandi Miti Greci" va in edicola martedì 4 maggio: Apollo , a cura di ...il premier Mario Draghi lo illustrerà alla Camera, domani al Senato. Le Camere daranno via ... Il Piano include unadi riforme strutturali tese a migliorare la capacità di spesa: pubblica ...Il «Corriere» compie 145 anni e prova a immaginare l’informazione che verrà. Con un inserto speciale, tre giorni di approfondimenti online, eventi in streaming ...Brutta sconfitta per il Bologna di Mihajlovic, che polemizza con la classe arbitrale ma, da signore, si complimenti e spreca elogi per la Dea di Gasperini.