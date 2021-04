Wta Istanbul 2021 | la finale sarà Mertens-Cirstea | battute Kudermetova e Kostyuk

Leggi su sportface

(Di sabato 24 aprile 2021)Soranaa sfidare la testa di serie numero uno Elisenelladel torneo WTA di. La tennista romena ha vinto la sua semi, regolando con un doppio 6-4 l’ucrainain un’ora e 24 minuti di gioco, rimontando un break di svantaggio nel secondo parziale. Vittoria ancora più agevole per la n.1 del seeding, che in precedenza aveva superato 6-1 6-4 la russain 1 ora e 40? di match. Domani, domenica 25 aprile, le due si sfideranno per la terza volta. I primi due precedenti sono tutti a favore di. L’ultimo risale però a Doha 2018, su una superficie veloce. SportFace.