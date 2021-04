Quando pagano il Reddito di Cittadinanza ad aprile? DATE e GUIDA (Di sabato 24 aprile 2021) Come spiega l' Inps , anche nel 2021 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza 2021 successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane dal 27 di ciascun mese , salvo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Come spiega l' Inps , anche nel 2021 le disposizioni di pagamento per ildi2021 successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane dal 27 di ciascun mese , salvo...

Advertising

AndreaBonacalza : RT @ApacheRossonero: Ovviamente quando c'è da combattere le Merde nate tardi e male spariscono come la neve al sole ..ma cosa vuoi aspettar… - ApacheRossonero : Ovviamente quando c'è da combattere le Merde nate tardi e male spariscono come la neve al sole ..ma cosa vuoi aspet… - francescotegli : RT @blogtivvu: Isola dei Famosi, ascolti flop per Ilary Blasi: quando aggressività e “sfottò” non pagano - bizcommunityit : Ecco il calendario di maggio: quando pagano le pensioni - aleleahr : RT @blogtivvu: Isola dei Famosi, ascolti flop per Ilary Blasi: quando aggressività e “sfottò” non pagano -