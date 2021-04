Mediaset, Tribunale annulla delibere assemblea in cui fu esclusa Simon Fiduciaria (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Tribunale Civile di Milano, accogliendo le richieste di Simon Fiduciaria, ha annullato la delibera C4 (proposta di istituzione di un piano di compensi) assunta dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset il 27 giugno 2018. Secondo il Tribunale – informa Mediaset in una nota – l’art. 43 comma 11 del TUSMAR sulla base del quale Simon Fiduciaria non è stata ammessa a partecipare all’assemblea, va disapplicato con efficacia retroattiva. Tale disapplicazione travolge pertanto tutti gli atti compiuti nel periodo della sua vigenza, tra cui l’esclusione dal voto di Simon Fiduciaria. Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – IlCivile di Milano, accogliendo le richieste di, hato la delibera C4 (proposta di istituzione di un piano di compensi) assunta dall’ordinaria degli azionisti diil 27 giugno 2018. Secondo il– informain una nota – l’art. 43 comma 11 del TUSMAR sulla base del qualenon è stata ammessa a partecipare all’, va disapplicato con efficacia retroattiva. Tale disapplicazione travolge pertanto tutti gli atti compiuti nel periodo della sua vigenza, tra cui l’esclusione dal voto di

