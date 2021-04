Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | il percorso ai raggi X e tutte le côte

(Di giovedì 22 aprile 2021) Laè pronta a chiudere il trittico delle Ardenneassieme alle sue storiche undici, che accompagneranno i corridori nei 259,1 chilometri previsti per questa 107esima edizione, e che andrà in scena domenica 25 aprile. Come sempre il punto decisivo sarà lade la Redoute. L’ALTIMETRIA ILAIX I primi 70 chilometri di gara saranno pressoché pianeggianti. La primasarà quella de la Roche-en-Ardenne, posizionata prima del passaggio a. Dopo lade Saint-Roch, il passaggio da Limerlé e Vielsalm, segnerà l’inizio della parte decisiva della corsa. Dunque, gli ultimi 100 chilometri di gara avranno inizio con la ...

Advertising

tribsportblog : Tribuna sportiva: Liegi-Bastogne-Liegi 2021: favoriti. Alaphilippe c... - zazoomblog : Liegi-Bastogne-Liegi 2021: la classica più “favorevole” all’Italia attuale? Tanti azzurri chiusi dai capitani -… - zazoomblog : Liegi-Bastogne-Liegi 2021: startlist ed elenco partecipanti. Spiccano Alaphilippe Pogacar Hirschi e Roglic -… - zazoomblog : Ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi 2021: data orari diretta tv e streaming - #Ciclismo #Liegi-Bastogne-Liegi #2021: - infoitsport : Freccia Vallone, Julian Alaphilippe vince da padrone. Ora è uno dei favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi -

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

OA Sport

Julian Alaphilippe vince la Freccia Vallone 2021, penultima classica del Nord prima del gran finale di domenica con la. Il francese della Deceuninck - Quick Step precede in volata sul traguardo del Mur de Huy, lo sloveno Primoz Roglic, succedendo nell'albo d'oro allo svizzero Marc HirschiRivivi la Freccia Vallone On Demand (Contenuto Premium): percorso e favoriti 08/04/2021 A 21:43 Ciclismo Ciclismo in diretta: calendario e risultati ...La Liegi-Bastogne-Liegi è pronta a chiudere il trittico delle Ardenne 2021 assieme alle sue storiche undici côte, che accompagneranno i corridori nei 259,1 chilometri previsti per questa 107esima ediz ...Fino ad ora i risultati dell'Italia nelle classiche sono stati tutt'altro che convincenti. La Campagna del Nord non ha visto il Bel Paese protagonista e, ora, anche nelle Ardenne, non ha spiccato il t ...