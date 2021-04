"Elisabetta non abdicherà e Carlo non sarà mai re. Dopo di lei, sarà il regno di William" (Di giovedì 22 aprile 2021) Non è ancora tempo per Carlo e c’è chi dice non lo sarà mai. Con la morte di Filippo, la regina ha subito il più duro dei colpi, in una vita che già 26enne - l’età in cui è diventata monarca, Dopo la scomparsa del padre Giorgio VI - l’ha investita di carichi difficili da portare. Ha superato lo scandalo di Diana, quello del figlio Andrea, la più recente tempesta scatenata dall’intervista rilasciata dal suo nipote preferito e dalla moglie Meghan. Elisabetta ha appena compiuto 95 anni, 73 dei quali trascorsi sposata all’uomo che l’ha supportata, mentre reggeva il peso della corona. Ora che lui non è più al suo fianco, qualcuno immagina possa decidere di porre fine al regno più lungo della storia britannica, per lasciare quella corona al suo primogenito. Ma gli esperti reali non hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Non è ancora tempo pere c’è chi dice non lomai. Con la morte di Filippo, la regina ha subito il più duro dei colpi, in una vita che già 26enne - l’età in cui è diventata monarca,la scomparsa del padre Giorgio VI - l’ha investita di carichi difficili da portare. Ha superato lo scandalo di Diana, quello del figlio Andrea, la più recente tempesta scatenata dall’intervista rilasciata dal suo nipote preferito e dalla moglie Meghan.ha appena compiuto 95 anni, 73 dei quali trascorsi sposata all’uomo che l’ha supportata, mentre reggeva il peso della corona. Ora che lui non è più al suo fianco, qualcuno immagina possa decidere di porre fine alpiù lungo della storia britannica, per lasciare quella corona al suo primogenito. Ma gli esperti reali non hanno ...

