Superlega | anche l' Inter fuori | il comunicato

capuanogio : Devo dire che tutte le opinioni sulla #Superlega sono legittime. Ma sentire calciatori, che con i loro stipendi int… - MarcoBellinazzo : Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali resta… - capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - ciccionocera00s : RT @MarcoBellinazzo: Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali restano… - vitiellopaolo27 : @delio_petrelli @mundodeportivo Anche senza SuperLega il calcio non è salvo #uefamafia -

... abbia citato proprio Busby per prendere posizione: se le squadre di Premier League hanno mandato all'aria il progetto dellaperché il legame con le loro tifoserie è parte ...... Johnson non è un tifoso -se una volta a una partitella di beneficenza aveva dato una sonora capocciata a un ex giocatore tedesco a riposo - ma ha fatto della battaglia contro lala ...Il quotidiano spagnolo, come riporta anche la versione on line del Corriere dello Sport ... Madrid sarebbero ben lontani dall’abbandonare l’idea della disputa della Superlega.MILANO (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, anche l’Inter conferma ufficialmente in una nota che il club “non fa ...