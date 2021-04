Vaccini: pronta la distribuzioni di J&J alle Regioni. Atteso via libera di Ema e Aifa (Di martedì 20 aprile 2021) Da domani, 21 aprile, la struttura Commisariale per l'Emergenza è pronta ad assegnare nelle varie Regioni le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson che si trovano nel deposito dell'Aeronautica a Pratica di Mare. E' Atteso, per questo, il via libera di Ema e Aifa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 aprile 2021) Da domani, 21 aprile, la struttura Commisariale per l'Emergenza èad assegnare nelle variele 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson che si trovano nel deposito dell'Aeronautica a Pratica di Mare. E', per questo, il viadi Ema eL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgLa7 : #Vaccini:con ok Ema-Aifa pronta distribuzione J&J da domani - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccini, oggi l’ok di Ema a J&J: “Rischi contenuti” Italia pronta a partire [di Michele Bocci, Alber… - repubblica : Vaccini, oggi l’ok di Ema a J&J: “Rischi contenuti” Italia pronta a partire - FirenzePost : Vaccini: pronta la distribuzioni di J&J alle Regioni. Atteso via libera di Ema e Aifa - SaffronHorizon : RT @TgLa7: #Vaccini:con ok Ema-Aifa pronta distribuzione J&J da domani -