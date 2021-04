Striscia La Notizia consegna un Tapiro a Diletta Leotta | che conferma le nozze con Can Yaman

(Di martedì 20 aprile 2021) Una delle notizie di gossip più discusse delle ultime ore è senza dubbio quella relativa a una presunta crisi di coppia trae Can. Crisi di coppia trae Can? Canè «scomparso» da qualche giorno da Instagram e secondo molti tra la sparizione social e la crisi di coppia ci sarebbe un nesso causale. In piùsarebbe stata vista senza l'anello di fidanzamento regalatole dall'attore turco. Pochi giorni prima della presunta crisi, alcune riviste di gossip avevano parlato di matrimonio in vista tra i due, già organizzato per l'estate 2021. Sui motivi del possibile litigio della coppia internazionale, le motivazioni fornite dai bene informati erano discordanti. C'è chi parlava del ...

BarbieXanax : Ora live su twitch, parleremo della risposta di striscia la notizia ?? - TessaTrisRose : @sprjngdayjess Beh però striscia la notizia è un programma estremamente negativo dal mio punto di vista quindi sono combattuta ahahaha - TessaTrisRose : Combattuta tra la possibile potenzialità del progetto e l'odio per striscia la notizia - EBouadi : Quindi Striscia la Notizia fa un segmento intero per attaccare Diet Prada e poi dicono ma anche gli altri lo fanno… - dora_lrf : Stasera a Striscia la notizia tapiro a Diletta Leotta chissà perché ?? -

Dopo la bufera nata a "la" per lo sketch in cui imita i cinesi assieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker torna sui social per cercare di mettere definitivamente a tacere le accuse di razzismo, spiegando che ...La nostra video intervista a Luca Abete, l'inviato dilache è tornato con il suo tour motivazionale nelle università italiane Con la sua pigna in pegno è uno degli inviati più longevi e amati dila. Tutti lo conosciamo ...A "Pomeriggio Cinque" il tweet dell'influncer dopo gli attacchi ricevuti nel programma, anche Pierpaolo Pretelli prende le parti della "suocera" ...L'amatissima ex Velina di Striscia la Notizia ha spiegato come è cambiato il suo matrimonio con il medico americano Brian Perri dopo la nascita della figlia Skyler Eva ...