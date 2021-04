Napoli, esplode saracinesca negozio Colli Aminei (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI – Ai Colli Aminei, ieri sera, è stato sentito un forte boato intorno alle 21.30. A darne notizia su Facebook è il presidente della Terza municipalità di Napoli, Ivo Poggiani, che scrive di “saracinesche di un negozio distrutte”. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) NAPOLI – Ai Colli Aminei, ieri sera, è stato sentito un forte boato intorno alle 21.30. A darne notizia su Facebook è il presidente della Terza municipalità di Napoli, Ivo Poggiani, che scrive di “saracinesche di un negozio distrutte”.

