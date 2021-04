Musetti-Auger Aliassime in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Lorenzoaffronta Felixal secondo turno dell’Atp 500 di. Il giovane azzurro ha superato agevolmente l’esordio nel torneo spagnolo, battendo in due set il padrone di casa Feliciano Lopez. Ora ha di fronte il canadese, apparso in difficoltà sulla terra rossa di Montecarlo. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena mercoledì 21 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Auger

Basilashvili 6 - 4 3 - 6 6 - 3 Lopez vs (WC)(10)- Aliassime bye (14) De Minaur bye Davidovich Fokina vs Bublik (WC) Munar b. Monteiro 6 - 3 7 - 5 (2) Tsitsipas bye si...- Bye Ramos - Vinolas (ESP) - Qualificato Paire (FRA) - Qualificato Bye - Rublev (RUS) (3) (WC) Shapovalov (CAN) (7) - Bye Chardy (FRA) - Basilashvili (GEO) Lopez (ESP) -(ITA) Bye -- ...Nel primo pomeriggio, l’unico italiano in campo a Belgrado oggi: Gianluca Mager, che se la vedrà con il temibilissimo Laslo Djere. Dopo la fase di apertura di ieri, entrano oggi nel vivo i tornei di B ...ATP Barcellona 2021, oggi in campo Sinner contro Gerasimov e Musetti contro Lopez. Dove vederli in tv, le dirette e i pronostici dei match.