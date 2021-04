Il Principe Harry rimane a Londra per il compleanno della Regina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

La Regina Elisabetta sta attraversando una delle fasi più tristi del suo regno. Una terribile pandemia ha costretto il mondo a fermarsi e ilFilippo se ne è andato, lasciandola quindi sola. Elisabetta, anche durante i funerali, ha cercato di tenere in piedi la sua immagine di donna stoica, impassibile. Tuttavia, il dolore per ...Basti pensare alle voci riguardanti i presunti screzi tra William e, oltre che aneddoti ... Moglie del primogenito delCarlo , la duchessa di Cambridge è nota per il suo stile unico ed ...E’ un compleanno triste quello che la regina Elisabetta si prepara ad affrontare domani, il primo senza l’amato Filippo, scomparso il 9 aprile dopo 73 anni al suo fianco. Una ...In occasione del 95esimo compleanno della Regina Elisabetta, il Principe Harry ha deciso di rimanere a Londra ancora per qualche giorno.