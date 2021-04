Il calcio etico è una menzogna (Di martedì 20 aprile 2021) Club ricchi e famosi, indebitati, decidono un torneo esclusivo tra di loro, per fare soldi, e così svalutano gli altri tornei. Nasce un Olimpo europeo del pallone, blasonato, esclusivo. Declassata la Champions League, che resta una competizione aperta ma con l’autoesclusione degli Dei dello stadio, declassato in parte anche il campionato nazionale, e impoverito per la sete di gloria denaro spettacolo delle grandissime. Questo l’annuncio della Superlega del calcio. Si può invocare il sentimento demo-romantico del calcio bene comune, sebbene anche questo benecomunismo della palla, che poi è il Maradona-pensiero, si scontri con la realtà, e con lo star system luccicante e supermiliardario. Ma non si può scomodare l’etica, come fanno la Uefa e la Fifa e i governi d’ogni specie e praticamente tutti i cercatori dell’oro consensuale. L’etica è la signorina ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 aprile 2021) Club ricchi e famosi, indebitati, decidono un torneo esclusivo tra di loro, per fare soldi, e così svalutano gli altri tornei. Nasce un Olimpo europeo del pallone, blasonato, esclusivo. Declassata la Champions League, che resta una competizione aperta ma con l’autoesclusione degli Dei dello stadio, declassato in parte anche il campionato nazionale, e impoverito per la sete di gloria denaro spettacolo delle grandissime. Questo l’annuncio della Superlega del. Si può invocare il sentimento demo-romantico delbene comune, sebbene anche questo benecomunismo della palla, che poi è il Maradona-pensiero, si scontri con la realtà, e con lo star system luccicante e supermiliardario. Ma non si può scomodare l’etica, come fanno la Uefa e la Fifa e i governi d’ogni specie e praticamente tutti i cercatori dell’oro consensuale. L’etica è la signorina ...

Il calcio etico è una menzogna Il Foglio Atalanta, Gosens contro la Superlega: "Sono scioccato, crolleranno le fondamenta del calcio" Robin Gosens si è detto scioccato per la nascita della Superlega. L'esterno dell'Atalanta ha parlato a Kicker della novità che ha sconvolto il mondo del calcio negli ultimi giorni: "Se squadre come Ar ...

UEFA, nuovo comunicato contro la Super League: “Proteggeremo il calcio” La UEFA ha da poco reso noto un comunicato ufficiale nel quale denuncia aspramente la fondazione della Super League ...

