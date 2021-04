Germania, Cdu sceglie Armin Laschet come candidato cancelliere per il dopo Merkel (Di martedì 20 aprile 2021) Armin Laschet è il candidato alla cancelleria dell’alleanza elettorale Cdu/Csu in vista del voto federale del 26 settembre. Laschet, segretario dell’Unione cristiano democratica e governatore del Norderno-Vestfalia, ha ottenuto il 77,5% dei consensi (31 voti) nel consiglio esecutivo del partito contro il 22,5% (9 voti) dell’altro candidato Markus Soder, leader dell’Unione cristiano-sociale e primo ministro della Baviera. Il voto del board non è vincolante, ma Soder ha già che annunciato che rispetterà la decisione. Il voto è arrivato dopo oltre sei ore di seduta. Laschet, 60 anni, è considerato il candidato in continuità con Angela Merkel, cancelliera alla guida del Paese dal 2005 e prossima al ritiro. Leggi anche: ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021)è ilalla cancelleria dell’alleanza elettorale Cdu/Csu in vista del voto federale del 26 settembre., segretario dell’Unione cristiano democratica e governatore del Norderno-Vestfalia, ha ottenuto il 77,5% dei consensi (31 voti) nel consiglio esecutivo del partito contro il 22,5% (9 voti) dell’altroMarkus Soder, leader dell’Unione cristiano-sociale e primo ministro della Baviera. Il voto del board non è vincolante, ma Soder ha già che annunciato che rispetterà la decisione. Il voto è arrivatooltre sei ore di seduta., 60 anni, è considerato ilin continuità con Angela, cancelliera alla guida del Paese dal 2005 e prossima al ritiro. Leggi anche: ...

