Xbox Series X/S: Microsoft sta lavorando su quattro titoli AAA? (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ultimo podcast con protagonista Miles Dompier di Windows Central sembra aver snocciolato alcuni interessanti dettagli su cosa dobbiamo aspettarci dalla divisione gaming di Microsoft. I punti salienti sono stati pubblicati attraverso ResetEra e indicherebbero i progetti futuri della società di Redmond che in questo periodo è entrata in una sorta di silenzio radio. Secondo le informazioni condivise, Microsoft sta lavorando a quattro titoli AAA, in particolare 3 IP inedite ed uno spin-off di una IP esistente. Il progetto conosciuto sui social con l'emote "spirale" è il più avanzato in fase di sviluppo, e probabilmente quello che sarà annunciato presto. L'emote drago che Jez Corden ha pubblicato in risposta ad i tweet di Klobrille proviene da un altro progetto. Due di questi progetti ...

