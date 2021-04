Restituito a una chiesa di Posillipo un dipinto del XIX secolo rubato 30 anni fa

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una olio su tela del XIXraffigurante San GiovEvangelista è statodai carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale alladi Santa Maria Assunta di Costantinopoli di viaa Napoli. La tela che insieme ad altri quattro dipinti era stata rubata da ignoti nel gennaio del 1993 nelladel capoluogo partenopeo è stata restituita al parroco locale, don Salvatore Russolillo. L’opera pittorica, ricomparsa recentemente sul web, era stata messa in vendita all’incanto da parte di un privato residente a Vipiteno (Bolzano) su una piattaforma internazionale e intercettata in Alto Adige dai militari del Reparto specializzato dei carabinieri nel corso del quotidiano monitoraggio del web finalizzato alla ricerca di beni rubati. ...

