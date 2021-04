Juve, Morata resta ma con lo sconto (Di giovedì 15 aprile 2021) TORINO - Il copione è inevitabilmente intasato dal ruolo dei protagonisti assoluti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala . Ma in casa Juve non c'è solo la loro storia da scrivere. Anche il futuro di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) TORINO - Il copione è inevitabilmente intasato dal ruolo dei protagonisti assoluti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala . Ma in casanon c'è solo la loro storia da scrivere. Anche il futuro di ...

Advertising

forumJuventus : CT: 'Ronaldo è padrone del suo destino, la Juve (quasi) spettatrice è in attesa di capire cosa farà CR7. E Alvaro M… - ZZiliani : Breve storia triste La #Juventus va male come non mai Rischia la #Champions Incontra il Genoa e prende i 3 punti Im… - sportli26181512 : Juve, Morata resta ma con lo sconto: Ci sarà il rinnovo del prestito con l'Atletico Madrid ma solo a meno di 10 mil… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: CT: 'Ronaldo è padrone del suo destino, la Juve (quasi) spettatrice è in attesa di capire cosa farà CR7. E Alvaro Morata… - MCorleoon : @LucianoMoggi vecchio lupo lì la juve deve sbarazzarsi di Ronaldo est morata per salvare il loro stipendio viene co… -