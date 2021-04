Il match dell’Olimpico a Ghersini: ok i due precedenti stagionali con la Strega (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà Davide Ghersini di Genova a dirigere il match tra Lazio e Benevento in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica alle ore 15. Il direttore di gara ligure ha incrociato i giallorossi l’ultima volta lo scorso febbraio nella sfida pareggiata al Dall’Ara contro il Bologna. Precedentemente aveva diretto gli uomini di Inzaghi nella trasferta vittoriosa contro la Fiorentina del girone di andata. A coadiuvarlo nell’appuntamento capitolino saranno gli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Filippo Bercigli di Firenze. Il quarto uomo sarà invece Antonio Di Martino di Teramo, mentre al Var ci saranno Luca Banti di Livorno e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia, quest’ultimo nel ruolo di assistente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà Davidedi Genova a dirigere iltra Lazio e Benevento in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica alle ore 15. Il direttore di gara ligure ha incrociato i giallorossi l’ultima volta lo scorso febbraio nella sfida pareggiata al Dall’Ara contro il Bologna. Precedentemente aveva diretto gli uomini di Inzaghi nella trasferta vittoriosa contro la Fiorentina del girone di andata. A coadiuvarlo nell’appuntamento capitolino saranno gli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Filippo Bercigli di Firenze. Il quarto uomo sarà invece Antonio Di Martino di Teramo, mentre al Var ci saranno Luca Banti di Livorno e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia, quest’ultimo nel ruolo di assistente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Il match dell'Olimpico a #Ghersini: ok i due precedenti stagionali con la Strega ** - ValeRossignoli : RT @figurinepanini: Dopo la vittoria dell'andata la @OfficialASRoma deve difendere il vantaggio, allo Stadio Olimpico ospita l'@AFCAjax per… - figurinepanini : Dopo la vittoria dell'andata la @OfficialASRoma deve difendere il vantaggio, allo Stadio Olimpico ospita l'@AFCAjax… - siamo_la_Roma : ?? MATCH DAY - @OfficialASRoma vs @AFCAjax ?? Le scelte di #Fonseca e #tenHag ???? Tutte le info sul match dell’… - MAXWAR87 : Next Stop #RomaAjax Con @EmaSabatino sul @ilRomanistaweb tutti i numeri della sfida dell'Olimpico ?? I Lancieri han… -

Ultime Notizie dalla rete : match dell’Olimpico La lista Sassuolo-Roma, i convocati di De Zerbi: out anche Defrel Il Romanista