Vaccino, De Luca fa di testa sua e non rispetta le fasce d'età: la reazione di Figliuolo (Di martedì 13 aprile 2021) Aveva già proposto una campagna vaccinale a Ischia e per creare isole "Covid free". La proposta non ha avuto seguito visto che il Governo ha scelto di combattere la pandemia in modo uniforme. Sul Vaccino Campania De Luca si scosta un'altra volta dalle decisioni del Paese. Il governatore della Campania ha proposto di iniziare a vaccinare non più per fasce d'età. Questa iniziativa è volta a garantire una più rapida ripresa economica. Ma anche ora, il Governo chiede uniformità alle regioni e per De Luca non arrivano risposte favorevoli. Vaccino Campania De Luca cambia il piano del Governo Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un cambio rotta sul piano vaccinale. "La Campania è stata una Regione tra le più rigorose ...

