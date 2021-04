Studenti e dad, tra diritti negati e poca empatia (Di martedì 13 aprile 2021) La dad rischia di trasformare sempre più gli Studenti in vittime di un sistema nato per salvaguardarli. Il mio appello è a voi, cari professori: non rendete tutto più difficile già di quanto sia. La didattica a distanza abolisce i diritti degli Studenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) La dad rischia di trasformare sempre più gliin vittime di un sistema nato per salvaguardarli. Il mio appello è a voi, cari professori: non rendete tutto più difficile già di quanto sia. La didattica a distanza abolisce ideglisu Notizie.it.

danielagatelli1 : Che la valutazione degli studenti in DAD sia un problema è innegabile. Ma è altrettanto innegabile che bendare gli… - ziaanto62 : RT @lauratori: @tico_palabra si può rendere obbligatoria la visione di #ViaDeiMattiNumero0 agli studenti delle superiori? anche in DAD @Rai… - Mainograz : RT @Secondowelfare: Oggi nelle regioni in #arancione tanti studenti stanno tornando a #scuola. A un anno dall'inizio della #DAD, come mostr… - sarasarli : RT @ErmannoKilgore: Genova, studenti ormai abituati alla Dad: 'Riaprire adesso non ha senso' - Il Secolo XIX ???? - serebellardinel : RT @ErmannoKilgore: Genova, studenti ormai abituati alla Dad: 'Riaprire adesso non ha senso' - Il Secolo XIX ???? -