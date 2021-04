Allenarsi come Thor. Le nuove frontiere del fitness (Di martedì 13 aprile 2021) Ha un fisico bestiale e uno spirito divino, una mente sana in un corpo sanissimo. Non è normale: è soprannaturale. E oggi si può aspirare a costruirsi un aspetto come il suo, ad avere bicipiti, pettorali e addominali degni di Thor, il protagonista della saga Marvel ispirata alla mitologia nordica. Non aspettandosi un miracolo, sarebbe troppo comodo, ma mettendosi a seguire alla lettera i consigli di chi lo ha interpretato al cinema, l'australiano Chris Hemsworth. L'attore si è improvvisato imprenditore e li ha condensati in una app, «Centr», che va ben oltre la solita collezione di esercizi da ripetere alla meno peggio, sperando di non provocarsi troppo dolore. Si pone come una valida alternativa alle palestre, chiuse chissà per quanto tempo ancora. La domanda di tali soluzioni digitali è in forte espansione: secondo la società di ... Leggi su panorama (Di martedì 13 aprile 2021) Ha un fisico bestiale e uno spirito divino, una mente sana in un corpo sanissimo. Non è normale: è soprannaturale. E oggi si può aspirare a costruirsi un aspettoil suo, ad avere bicipiti, pettorali e addominali degni di, il protagonista della saga Marvel ispirata alla mitologia nordica. Non aspettandosi un miracolo, sarebbe troppo comodo, ma mettendosi a seguire alla lettera i consigli di chi lo ha interpretato al cinema, l'australiano Chris Hemsworth. L'attore si è improvvisato imprenditore e li ha condensati in una app, «Centr», che va ben oltre la solita collezione di esercizi da ripetere alla meno peggio, sperando di non provocarsi troppo dolore. Si poneuna valida alternativa alle palestre, chiuse chissà per quanto tempo ancora. La domanda di tali soluzioni digitali è in forte espansione: secondo la società di ...

manuaIreset : Siamo lontani dal finire il 'primo giro' per le categorie 60-69 e 70-79, sono veramente curioso di capire come si p… - killublck : raga ma questa è matta, come cazzo fa ad allenarsi truccata e con David Guetta di sottofondo - Imeon001 : Rosi che ammira il suo fidanzato allenarsi è un po’ come noi??#rosalinda #zengavo - OLandsknecht : @WazzaFit Secondo questo ragionamento tutti quelli non rimborsati poi andranno ad allenarsi alla Virgin ed alla Fit… - Nic_ras1 : @alebusin73 Gente impazzita mi proponeva di comprare il mio set al doppio del prezzo. Ma ci credo palestre chiuse,… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenarsi come Andrea Cerioli, la fidanzata commenta il suo cambiamento fisico La sua fidanzata Arianna Cirrincione , ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha svelato che in realtà Andrea ha solo deciso di non allenarsi più come un tempo. E ancora: ...

Covid, il giocatore della Juventus Leonardo Bonucci è guarito Da martedì 13 aprile Bonucci potrà tornare ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato che vedrà l'Atalanta come avversaria. Il calciatore classe 1987 è risultato positivo lo scorso ...

Allenarsi come Thor. Le nuove frontiere del fitness Panorama ASD Novi Hockey, arriva la terza vittoria consecutiva L’A.S.D. Novi Hockey centra la terza vittoria di fila, a farne le spese sono i pur quotati Castellana Lupi da Mantova, che trovano a roster giocatori esperti che hanno militato anche in competizioni m ...

TRIGORIA - Zaniolo torna ad allenarsi in gruppo con la Primavera Il recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato) è sempre più imminente. Nella giornata odierna, infatti, il calciatore ...

La sua fidanzata Arianna Cirrincione , ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, ha svelato che in realtà Andrea ha solo deciso di nonpiùun tempo. E ancora: ...Da martedì 13 aprile Bonucci potrà tornare adin vista della prossima partita di campionato che vedrà l'Atalantaavversaria. Il calciatore classe 1987 è risultato positivo lo scorso ...L’A.S.D. Novi Hockey centra la terza vittoria di fila, a farne le spese sono i pur quotati Castellana Lupi da Mantova, che trovano a roster giocatori esperti che hanno militato anche in competizioni m ...Il recupero di Nicolò Zaniolo dall'infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato) è sempre più imminente. Nella giornata odierna, infatti, il calciatore ...