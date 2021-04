Roma | l’anfiteatro di Nimes in Francia al posto del Colosseo | la gaffe del video sulla Ryder Cup postato da Virginia Raggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) La sindaca di, ha condiviso sui propri canali social unpromozionale dellaCup. Ma tra i diversi scorci della Capitale è stato inseritodi, che si trova in. Lo sbaglio è stato subito individuato e sottolineato dagli utenti con commenti caustici e ironici. “Il sindaco diche non sa riconoscere il”. Dopo le critiche per la, il filmato è stato modificato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.