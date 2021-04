Masters1000 Montecarlo: Salvatore Caruso in difficoltà contro Lucas Catarina. La pioggia salva l’azzurro (Di lunedì 12 aprile 2021) salvatore Caruso in grande difficoltà nel match d’esordio al Masters1000 di Montecarlo contro il tennista di casa Lucas Catarina. Il siciliano è stato salvato dall’arrivo della pioggia, sul punteggio di 7-6 3-2 (40-30) tutto in favore del monegasco. Le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking non si vedono per niente con il siciliano penalizzato che fatica a esprimere il proprio gioco. Primo set che parte anche bene per l’azzurro che trova immediatamente il break (1-0). Neanche il tempo di gioire e il siciliano regala letteralmente il game successivo all’avversario (1-1). Caruso appare contratto e poco incisivo mentre il monegasco gioca senza troppe remore, ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)in grandenel match d’esordio aldiil tennista di casa. Il siciliano è statoto dall’arrivo della, sul punteggio di 7-6 3-2 (40-30) tutto in favore del monegasco. Le quasi 300 posizioni di differenza nel ranking non si vedono per niente con il siciliano penalizzato che fatica a esprimere il proprio gioco. Primo set che parte anche bene perche trova immediatamente il break (1-0). Neanche il tempo di gioire e il siciliano regala letteralmente il game successivo all’avversario (1-1).appare contratto e poco incisivo mentre il monegasco gioca senza troppe remore, ...

