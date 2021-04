I numeri in chiaro, Sebastiani (Cnr): «Prima di riaprire bisogna abbattere la mortalità e mettere in sicurezza gli over 70» (Di lunedì 12 aprile 2021) In Italia secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il bilancio della giornata segna 358 decessi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.612. Per quanto riguarda i contagi, i nuovi casi di positività si attestano a 9.789 unità. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 15.746 unità. «Da qualche settimana vediamo un miglioramento molto lento», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. I numeri di oggi Cala la percentuale di nuovi positivi su casi testati ma anche quella dei pazienti in terapia intensiva, dice Sebastiani. «Non in maniera così rapida, ma calano. Per la precisione, la curva del contagio è dal 14 marzo che cala. I decessi scendono ma molto lentamente, però c’è una nota ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) In Italia secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il bilancio della giornata segna 358 decessi da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.612. Per quanto riguarda i contagi, i nuovi casi di positività si attestano a 9.789 unità. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 15.746 unità. «Da qualche settimana vediamo un miglioramento molto lento», spiega il matematico del Cnr Giovanni. Idi oggi Cala la percentuale di nuovi positivi su casi testati ma anche quella dei pazienti in terapia intensiva, dice. «Non in maniera così rapida, ma calano. Per la precisione, la curva del contagio è dal 14 marzo che cala. I decessi scendono ma molto lentamente, però c’è una nota ...

Advertising

RenzoSoldani : RT @Open_gol: «Grazie ai vaccini si sta riducendo la percentuale di pazienti deceduti dopo essere entrati in terapia intensiva». I numeri i… - 89Colandrea : RT @Open_gol: «Grazie ai vaccini si sta riducendo la percentuale di pazienti deceduti dopo essere entrati in terapia intensiva». I numeri i… - Dome689 : RT @Open_gol: «Grazie ai vaccini si sta riducendo la percentuale di pazienti deceduti dopo essere entrati in terapia intensiva». I numeri i… - Open_gol : «Grazie ai vaccini si sta riducendo la percentuale di pazienti deceduti dopo essere entrati in terapia intensiva».… - GA7_Official : @SCaiazzo4 Non sta vivendo la sua migliore annata, è chiaro. Ma i numeri dicono che i migliori sono loro 3. -