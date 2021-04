De Luca contro il governo Draghi: “Non vaccineremo per fasce di età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro il piano vaccini e l’ordinanza del generale Figliuolo che prevede la somministrazione dei vaccini per fasce di età, prima terminando gli over 80 e poi a seguire i citaddini dai 79 ai 70 anni “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”, ha spiegato De Luca, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Dedicheremo la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane, ma – ha aggiunto De Luca – lavoreremo su ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della regione Campania Vincenzo Desi scagliail piano vaccini e l’ordinanza del generale Figliuolo che prevede la somministrazione dei vaccini perdi età, prima terminando gli over 80 e poi a seguire i citaddini dai 79 ai 70 anni “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente perd’età”, ha spiegato De, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Dedicheremo la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane, ma – ha aggiunto De– lavoreremo su ...

