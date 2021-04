Sardegna, blitz della Guardia di Finanza interrompe banchetto in hotel termale: fermati in 20 tra cui alcuni politici locali (Di domenica 11 aprile 2021) Venti persone sorprese a tavola in violazione delle normative anti covid e altrettante probabilmente sono riuscite a non farsi vedere. È accaduto nei giorni scorsi in un albergo termale di Sardara, nella Sardegna del sud, dove un banchetto è stato interrotto da un blitz dei militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Sanluri che, entrati nel ristorante dell’hotel, hanno sorpreso numerose persone – secondo indiscrezioni addirittura una quarantina, tra cui esponenti politici locali – mentre pranzavano. L’arrivo delle Fiamme gialle avrebbe innescato un fuggi fuggi generale: 19 le persone sorprese ancora a tavola nonostante le limitazioni imposte dalla zona arancione. Si sarebbero giustificati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Venti persone sorprese a tavola in violazione delle normative anti covid e altrettante probabilmente sono riuscite a non farsi vedere. È accaduto nei giorni scorsi in un albergodi Sardara, nelladel sud, dove unè stato interrotto da undei militaridiTenenza di Sanluri che, entrati nel ristorante dell’, hanno sorpreso numerose persone – secondo indiscrezioni addirittura una quarantina, tra cui esponenti– mentre pranzavano. L’arrivo delle Fiamme gialle avrebbe innescato un fuggi fuggi generale: 19 le persone sorprese ancora a tavola nonostante le limitazioni imposte dalla zona arancione. Si sarebbero giustificati ...

Advertising

2021Sospeso : @Cartabellotta La Terra dei Pagliacci - thenb08 : RT @fran784512: @lulucastadiva Sapessi cosa parte a me, altro che embolo ?? - DIRETTORINA : RT @fran784512: @lulucastadiva Sapessi cosa parte a me, altro che embolo ?? - BrunoMaggi : RT @fran784512: @lulucastadiva Sapessi cosa parte a me, altro che embolo ?? - lulucastadiva : RT @fran784512: @lulucastadiva Sapessi cosa parte a me, altro che embolo ?? -