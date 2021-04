Rodman, la figlia dell'ex Nba è la più giovane marcatrice Usa (Di domenica 11 aprile 2021) CARY (Stati Uniti) - Debutto con gol per Trinity Rodman , figlia della leggenda del basket Nba Dennis: a 18 anni, è diventata la più giovane a segnare (dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 aprile 2021) CARY (Stati Uniti) - Debutto con gol per Trinitya leggenda del basket Nba Dennis: a 18 anni, è diventata la piùa segnare (dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in ...

Advertising

sportli26181512 : Rodman, la figlia dell'ex Nba è la più giovane marcatrice Usa: Trinity, 18 anni, ha stabilito il record della Natio… - Sport_Fair : Tale padre, tale figlia: anche se in sport diversi Trinity #Rodman esordisce e segna nel calcio americano Il VIDEO… - GoalItalia : Goal all'esordio e americana più giovane a segnare in NWSL ???? La figlia di Dennis Rodman è già una star del calcio… - celtoia99 : RT @filippomricci: La figlia di Dennis Rodman! Pare sia parecchio forte. Bella storia. - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Trinity Rodman, gol al debutto in NWSL per la figlia dell'ex stella NBA #SkyNBA #NBA -