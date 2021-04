Leicester, Rodgers: “Tre giocatori esclusi per violazione norme anti-Covid” (Di domenica 11 aprile 2021) Hamza Choudhury, James Maddison e Ayoze Perez: questi i giocatori esclusi quest’oggi da Brendan Rodgers in vista della sfida, poi persa 3-2, contro il West Ham. Il motivo? Hanno violato il protocollo anti-Covid, con conseguente punizione da parte dell’allenatore del Leicester. “Siamo un club che ha una serie di valori – ha sottolineato Rodgers -. Se non prendiamo provvedimenti i giocatori non imparano. Sono bravi ragazzi, ma noi abbiamo un modo di lavorare e di prepararci per le partite. Chi lo viola è escluso”. I tre torneranno disponibili per la semifinale di FA Cup di domenica prossima contro il Southampton. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Hamza Choudhury, James Maddison e Ayoze Perez: questi iquest’oggi da Brendanin vista della sfida, poi persa 3-2, contro il West Ham. Il motivo? Hanno violato il protocollo, con conseguente punizione da parte dell’allenatore del. “Siamo un club che ha una serie di valori – ha sottolineato-. Se non prendiamo provvedimenti inon imparano. Sono bravi ragazzi, ma noi abbiamo un modo di lavorare e di prepararci per le partite. Chi lo viola è escluso”. I tre torneranno disponibili per la semifinale di FA Cup di domenica prossima contro il Southampton. SportFace.

