La Rappresentante di Lista: ecco perché molti cantanti non fanno coming out (Di domenica 11 aprile 2021) Il mondo della musica è pieno di cantanti omosessuali eppure quelli che hanno fatto coming out si contano sulle dita di una mano dato che tutti gli altri si celano dietro il non detto ed il non posso dire. Tiziano Ferro e Marco Carta sono apertamente gay, Paola Turci ha dichiarato di essere bisessuale ma di odiare le etichette, Gianna Nannini vive serenamente la sua storia d’amore con la compagna Carla (con cui ha avuto la figlia Penelope), mentre Mahmood (nonostante nel corso degli anni i paparazzi lo hanno beccato baciarsi in pubblico con due ragazzi differenti) ha sempre dichiarato di non voler commentare la sua vita privata. Anche Marco Mengoni un paio di anni fa ha fatto un discorso simile parlando di fluidità e di non accorgersi della scelta di “amare un uomo o una donna”. “La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi. Mi dispiace per ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) Il mondo della musica è pieno diomosessuali eppure quelli che hanno fattoout si contano sulle dita di una mano dato che tutti gli altri si celano dietro il non detto ed il non posso dire. Tiziano Ferro e Marco Carta sono apertamente gay, Paola Turci ha dichiarato di essere bisessuale ma di odiare le etichette, Gianna Nannini vive serenamente la sua storia d’amore con la compagna Carla (con cui ha avuto la figlia Penelope), mentre Mahmood (nonostante nel corso degli anni i paparazzi lo hanno beccato baciarsi in pubblico con due ragazzi differenti) ha sempre dichiarato di non voler commentare la sua vita privata. Anche Marco Mengoni un paio di anni fa ha fatto un discorso simile parlando di fluidità e di non accorgersi della scelta di “amare un uomo o una donna”. “La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi. Mi dispiace per ...

