Maiori | visita sottosegretario Mulè | “Vaccini | ok piano-Figliuolo”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Giorgioalla Difesa, intervenendo alla trasmissione 1 Mattina di Rai1 in diretta da, ha lodato il presidio vaccinale Difesa montato sul porto. Ha detto: “Abbiamo plasmato il sistema della Difesa all’emergenza sanitaria: siamo impegnati in tutta Italia per garantire le vaccinazioni nel più breve tempo possibile con un dispositivo che attraverso il Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa garantisce in tempi rapidissimi laddove ci sia la necessità, di poter vaccinare. L’efficienza delmesso a sistema dal Generalesi riscontra nei numeri e nella realtà: nel mese di marzo è quadruplicata la percentuale di italiani vaccinati, sinonimo che il cambio di passo c’è stato. Ma ancora non è ...

