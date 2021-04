Magrini: “AstraZeneca altamente sicuro ed efficace” (Di giovedì 8 aprile 2021) A Piazzapulita, Nicola Magrini detta la sua linea sui vaccini. E consiglia di vaccinarsi con AstraZeneca, in quanto sicuro ed efficace Un racconto sicuramente appassionante. Un percorso di conoscenza che sicuramente serve per rassicurare gli animi. Corrado Formigli indaga sul percorso dei vaccini tramite Nicola Magrini. Il direttore dell’AIFA ha rassicurato tutti sui vaccini. “Nell’anziano non abbiamo rilevato nessun effetto grave. Ciò che io consiglio è di vaccinarsi con AstraZeneca, che io ritengo altamente sicuro ed efficace. Io credo che sia un’operazione di trasparenza. L’anti-polio provocava due casi su un milione, ma siamo andati avanti lo stesso, perché non c’erano alternative. A mio avviso, sospendere la cura è stato un ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) A Piazzapulita, Nicoladetta la sua linea sui vaccini. E consiglia di vaccinarsi con, in quantoedUn racconto sicuramente appassionante. Un percorso di conoscenza che sicuramente serve per rassicurare gli animi. Corrado Formigli indaga sul percorso dei vaccini tramite Nicola. Il direttore dell’AIFA ha rassicurato tutti sui vaccini. “Nell’anziano non abbiamo rilevato nessun effetto grave. Ciò che io consiglio è di vaccinarsi con, che io ritengoed. Io credo che sia un’operazione di trasparenza. L’anti-polio provocava due casi su un milione, ma siamo andati avanti lo stesso, perché non c’erano alternative. A mio avviso, sospendere la cura è stato un ...

