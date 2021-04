Covid e plasma: nessun beneficio da studio TSUNAMI di ISS e Aifa (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid: lo studio TSUNAMI di ISS e Aifa non ha evidenziato un beneficio del plasma convalescente in termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte Si è conclusa l’analisi dei dati dello studio clinico randomizzato e controllato chiamato TSUNAMI, promosso da ISS e Aifa e coordinato da ISS, sul ruolo terapeutico del plasma… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 aprile 2021): lodi ISS enon ha evidenziato undelconvalescente in termini di riduzione del rischio di peggioramento respiratorio o morte Si è conclusa l’analisi dei dati delloclinico randomizzato e controllato chiamato, promosso da ISS ee coordinato da ISS, sul ruolo terapeutico del… L'articolo Corriere Nazionale.

