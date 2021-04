Calderara, allarme per focolaio Covid in chiesa: 25 i partecipanti (Di giovedì 8 aprile 2021) Contagiati in chiesa durante la Messa della domenica delle Palme. E’ accaduto lo scorso 28 marzo a Lippo di Calderara, e per “evitare l’insorgere di un focolaio Covid e contenere l’eventuale diffusione del virus” il sindaco di Calderara di Reno, comune alle porte di Bologna, ha lanciato un avviso su Facebook rivolto a coloro che lo scorso 28 marzo, alle 18, hanno partecipato alla funzione nella chiesa di San Filippo Neri. “Su segnalazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ringrazio, ci attiviamo subito, senza allarmismi, stante l’individuazione di alcuni positivi a questa messa. Chi si segnalerà verrà sottoposto subito a tampone”, si legge nel post. “Grazie a questa iniziativa – spiega sulla sua pagina Facebook -, e all’appello che abbiamo fatto, ora sappiamo che i presenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Contagiati indurante la Messa della domenica delle Palme. E’ accaduto lo scorso 28 marzo a Lippo di, e per “evitare l’insorgere di une contenere l’eventuale diffusione del virus” il sindaco didi Reno, comune alle porte di Bologna, ha lanciato un avviso su Facebook rivolto a coloro che lo scorso 28 marzo, alle 18, hanno partecipato alla funzione nelladi San Filippo Neri. “Su segnalazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ringrazio, ci attiviamo subito, senza allarmismi, stante l’individuazione di alcuni positivi a questa messa. Chi si segnalerà verrà sottoposto subito a tampone”, si legge nel post. “Grazie a questa iniziativa – spiega sulla sua pagina Facebook -, e all’appello che abbiamo fatto, ora sappiamo che i presenti ...

