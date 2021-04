Scampia | 30 in un garage per giocare a tombola | tutti multati

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Una segnalazione ha avvisato gli agenti del commissariato diche in undi via Cupa della Vedova si stava svolgendo una partita ain barba alle norme anti-Covid. Si sono ritrovati in 30 in undi via Cupa della Vedova, nel quartiere napoletano di, per. Ma sono

Advertising

ObiettivoN : 30 in un garage a giocare a tombola a Scampia - -

Ultime Notizie dalla rete : Scampia garage

Si sono ritrovati in 30 in undi via Cupa della Vedova, nel quartiere napoletano di, per giocare a tombola. Ma sono stati scoperti e multati per il mancato rispetto delle misure anti Covid - 19. A mettere in allarme ...Napoli . Stanotte gli agenti dei commissariatie Secondigliano, con il supporto degli equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale, su ...la segnalazione di assembramenti all'interno di unIn 30 si sono riuniti in un garage per giocare a tombola. E’ quanto scoperto dagli agenti dei Commissariati di Scampia e Secondigliano. Su disposizione della Centrale operativa sono intervenuti la ...NAPOLI - Stanotte gli agenti dei Commissariati Scampia e Secondigliano ... in via Cupa della Vedova per la segnalazione di assembramenti all’interno di un garage. I poliziotti, giunti sul posto, hanno ...