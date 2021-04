Programmi TV di stasera, mercoledì 7 aprile 2021. Federica Sciarelli, una settimana dopo, fa il punto su Denise Pipitone e Olesja Rostova (Di mercoledì 7 aprile 2021) Federica Sciarelli Rai1, ore 21.25: Modalità Aereo Film di Fausto Brizzi del 2019, con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo, ma il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino, maltrattati in precedenza dall’arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo. Rai2, ore 21.20: Game of Games – Gioco Loco Seconda puntata per il programma condotto da Simona Ventura. Il game show, attraverso una serie di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 aprile 2021)Rai1, ore 21.25: Modalità Aereo Film di Fausto Brizzi del 2019, con Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo, ma il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il suo cellulare di ultima generazione a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino, maltrattati in precedenza dall’arrogante manager, decidono di vendicarsi e di sfruttare la lunga durata del suo volo verso Sidney per rubargli la sua vita digitale e non solo. Rai2, ore 21.20: Game of Games – Gioco Loco Seconda puntata per il programma condotto da Simona Ventura. Il game show, attraverso una serie di ...

